МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
СвітСпорт

В Україні значно подорожчали долар і євро

5.2тЧитати новину російською

В Україні курс долара за вихідні виріс на 27 копійок.

У понеділок, 20 серпня, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 28,07 грн/$, свідчать дані банківських установ.

У той же час середній курс продажу євро в банках виріс на 35 копійок і склав 32,05 грн/€.

Новини
Що буде з доларом в Україні: опублікований прогноз до кінця літа

При цьому Національний банк України встановив офіційний курс гривні по відношенню до долара на позначці 27,89 грн/$. У порівнянні з попереднім робочим днем американська валюта подорожчала на 22 копійки.

Курс гривні по відношенню до євро НБУ встановив на рівні 31,77 грн/€. Таким чином, за вихідні європейська валюта подорожчала на 31 копійку.

Національний банк України формує курси долара і євро до гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Раніше OBOZREVATEL писав, що у гривні є шанси зміцнитися до 24 грн/$.

Читайте всі новини по темі "Курс валют" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Курс валют
Місце
Україна
Об'єкт
національний банк України
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
5
4
Смішно
2
Цікаво
10
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Калинкина Татьяна
Калинкина Татьяна
Добрый день y когo гипeртония - срочнo чиcтитe соcyды! Этo нaвсeгдa сбивaет дaвлeние до 120/80 за 1 курс http://gosportal.maminforum.com
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Наші блоги