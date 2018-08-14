В Україні значно подешевшав євро

В Україні курс євро у вівторок, 14 серпня, впав на 24 копійки.

Зокрема, середній курс гривні до європейської валюти в продажу був встановлений на рівні 31,51 грн/€, свідчать дані банківських установ.

У той же час середній курс продажу долара в банках зріс на 6 копійок і склав 27,52 грн/$.

При цьому Національний банк України встановив офіційний курс гривні по відношенню до долара на позначці 27,34 грн/$. У порівнянні з попереднім робочим днем американська валюта подорожчала на 10 копійок.

Курс гривні по відношенню до євро НБУ встановив на рівні 31,18 грн/€. Таким чином, за день європейська валюта подешевшала на 3 копійки.

Національний банк України формує курси долара і євро до гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Раніше OBOZREVATEL писав, що у гривні є шанси зміцнитися до 24 грн/$.