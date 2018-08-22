В Україні змінять пенсійні правила: формулу перероблять, а виплати підвищать по-новому

Українські пенсіонери вже незабаром будуть отримувати надбавки по-новому. "Податок" на виплату, який скасували ще у 2017 році, повертати не будуть. Крім того, профільне міністерство розробляє механізм, який дозволить підняти пенсії приблизно 3 млн українців.

OBOZREVATEL з'ясував, які нововведення очікують пенсійну систему найближчим часом.

Розраховувати пенсії будуть за новою формулою

2018-й - перехідний період. Уряд прийняв рішення скоротити коефіцієнт оцінки стажу (одна зі складових розрахунку пенсії) з 1.35 до 1%. В результаті всі, хто виходитиме на заслужений відпочинок після торішньої реформи, отримають пенсії приблизно на 25% нижчі за старі. Щоб "згладити" нововведення, на 2018 рік створили особливі умови. Якщо зазвичай рахують середню зарплату по країні за три минулі роки, в цьому році враховують заробітну плату за 2017 і 2016 роки.

Зарплати в Україні зростають приблизно на 20-25% на рік, тому таке нововведення дозволяє в цьому році виходити на пенсію на вигідніших умовах. Для прикладу, згідно з даними Пенсійного фонду (ПФУ), у 2015 році середня заробітна плата в Україні становила 3 ​​661 грн, у 2016-му - 4 482 грн, а у 2017-му - 6 273 грн.

Відповідно, якби в цьому році рахували за звичайними правилами (три роки), показник середньої зарплати становив би 4686 грн, а за "особливими" правилами - 5303 грн. Так, українець із 35 роками стажу і середньою зарплатою у 2018-му може претендувати на пенсію в 1856 грн, а за звичайними правилами зміг би отримати за все 1703 грн. Тобто "особливі" правила на поточний рік в цьому випадку дозволяють збільшити розмір пенсії на 1500 грн.

Але така норма тимчасова. Уже в наступному році у формулі розрахунку пенсії знову будуть враховувати середню по країні зарплату за три роки. "Тимчасово, до 31 грудня 2018 року, заробітна плата (дохід) для призначення пенсії визначається із середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески за 2016 і 2017 роки", - йдеться у прийнятому законі.

Тобто українці, які досягли пенсійного віку в цьому році, опинилися у більш виграшній ситуації. У Міністерстві соціальної політики OBOZREVATEL пояснили: в наступних роках пенсії будуть рости за рахунок збільшення середньої заробітної плати по країні, тому значної різниці в розмірах пенсій не буде.

"Пенсійний податок" працівникам не повернуть

До реформи українці, які і працювали, і отримували пенсію, могли претендувати тільки на 85% виплати від держави. Решта залишалась в бюджеті. Посилаючись на торішню заяву міністра соцполітики Андрія Реви, ряд ЗМІ повідомляв про те, що незабаром обмеження для працівників повернуть. Однак днями в міністерстві поставили крапку. Пенсіонери-працівники отримуватимуть повну виплату, заявили у відомстві. Ця новина торкнеться приблизно 650 тис. українців. Стільки пенсіонерів продовжують офіційно працювати.

Варто зазначити, що робота після 60 років може дозволити збільшити розмір пенсії. Стаж у формулі розрахунку враховується на рівні із зарплатою. Якщо, наприклад, продовжити працювати до 65 років (паралельно отримуючи пенсію), розмір виплати може збільшитися на 5%. Крім того, якщо стаж "перевалить" за 35 років, також можна розраховувати на окрему доплату.

Без пенсії працювати після 60 років в наступному році доведеться українцям, які не заробили 26 років стажу. Вони зможуть вийти на "заслужений відпочинок" за умови наявності понад 16 років стажу у 63 роки, якщо ж є лише 15 років стажу, на пенсію можна розраховувати з 65 років.

Підвищувати пенсії будуть по-новому

Найприємніше нововведення - з наступного року зростання пенсій залежатиме не тільки від інфляції, але і від зарплати. Зараз пенсіонери отримують надбавки у відсотках від прожиткового мінімуму. Якщо ціни зросли за рік на 10%, то пенсія повинна додати 10% прожиткового.

Починаючи з 2019 року розмір надбавки будуть рахувати за принципом: 50% інфляції + 50% від середнього зростання зарплат за три роки. На отриманий відсоток збільшать розрахунковий розмір зарплати у формулі розрахунку пенсії. Це дозволить прибрати "зрівнялівку" і тим, хто більше заробляв, істотніше підвищувати пенсії.

"Показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовується для обчислення пенсії, щороку збільшується на коефіцієнт, що відповідає 50 відсоткам показника зростання споживчих цін за попередній рік і 50 відсоткам показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески за три календарні роки", - йдеться у законі.

Наприклад, припустимо, що в середньому зарплата минулі три роки росла на 18%, а інфляція склала 9%. В такому випадку пенсію в 1856 грн можуть підвищити на 250 грн.

Пенсіонерам з великим стажем умови переглянуть

Ще одна проблема оновленої пенсійної системи - із зарплатою нижче середньої і великим стажем отримати можна тільки мінімальну пенсію. В результаті 3 мільйони українців працювали більше 35 років, але отримують виплати близькі до мінімальних. Причина - зниження коефіцієнта оцінки стажу. У чинній формулі головну роль відіграє розмір зарплати, а не стаж.

Саму формулу розрахунку виплат змінювати не будуть. Один з варіантів виходу із ситуації - збільшувати мінімальну зарплату. Згідно із законом українці, які виконали вимоги щодо стажу, повинні отримувати пенсію не нижче 40% мінімальної зарплати. Для прикладу, якщо мінімалку підвищити до 4200 грн, то пенсія для таких українців складе не менше 1680 грн.

Інший варіант - оптимізувати облік зарплати. Якщо дозволити українцям враховувати різні роки при підрахунку співвідношення власної зарплати до середньої, можна буде виключити час, коли українець мало заробляв. Остаточну пропозицію Міністерство соціальної політики має розробити найближчим часом.

Однак головне нововведення, яке чекає на всіх українців вже у наступному році (згідно з планом Кабінету міністрів) - запуск накопичувального рівня пенсійної системи. Це означає, що молоді українці (до 35 років) будуть додатково платити внески на власний рахунок, а при виході на заслужений відпочинок зможуть отримати відразу дві пенсії. Тих, хто вже досяг 60 років, це нововведення не торкнеться.