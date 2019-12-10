НБУ змінив правила для банківських карт: як це зачепить українців

Національний банк України вирішив осучаснити процес випуску платіжних карток та правила їхнього використання.

Оновлений порядок здійснення банками емісії електронних карток ураховує сучасні тенденції на фінансовому ринку, йдеться на сайті НБУ.

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Зокрема регулятор:

унормував порядок використання банківських карток;

унормував діяльність інформаційно-технічного посередника;

передбачив право фізичної особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність, використовувати корпоративну платіжну картку;

передбачив право емітувати до рахунка, відкритого на ім'я фізичної особи, визнаної судом недієздатною, електронний платіжний засіб на ім’я опікуна;

дозволив банку передавати користувачу платіжну картку через свого агента, якому надано право здійснювати ідентифікацію/верифікацію клієнтів;

визначив обов’язок банку передбачати порядок видачі/передачі електронного платіжного засобу користувачу в договорі з клієнтом;

Також НБУ уточнив вимоги щодо:

права довіреною особою клієнта отримувати платіжну картку, але без права користуватись нею;

обов’язку постачальника платіжних послуг інформувати користувачів про вартість своїх послуг до початку ініціювання переказу.

Національний банк очікує, що запровадження таких вимог спонукатиме банки удосконалювати рівень обслуговування.

За словами представників регулятору, це сприятиме посиленню захисту прав користувачів та зростанню їхньої довіри до використання карток.

Національний банк України удосконалив порядок здійснення банками емісії електронних платіжних карток

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська банківська система з 5 серпня 2019 перейшла на міжнародний стандарт номерів для банківських рахунків IBAN.

Нові рахунки тепер будуть відкриватися тільки за стандартом IBAN, який складається з 29 літер і цифр. У цей набір символів входить код країни, контрольний розряд, номер рахунку та код банку.

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