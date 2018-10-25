В Україні підскочать ціни на сигарети: курцям доведеться платити новий податок

В Україні пачка сигарет подорожчає до понад 100 грн, а на дешеві тютюнові вироби можуть ввести додатковий податок. Тільки за минулий рік пачка подорожчала на 19%. Однак і це не межа. Щорічно акцизи на сигарети будуть підвищувати на 20%. Причому їх розмір зафіксований у євро, тобто до підвищення самої суми в кінцевих цінниках також закладуть девальвацію гривні.

Кабінет міністрів уже розробив план, як прискорити зростання цін - враховувати також і інфляцію. Тобто підвищувати акциз не на 20%, а на 20% + інфляція. У Раді відповідний законопроект у запропонованій редакції відхилили, проте запропонували свій варіант: ввести новий "податок" на дешеві сигарети.

OBOZREVATEL розібрався скільки будуть коштувати цигарки до кінця року і що може вплинути на ціни.

Пропозицію Кабміну відхилили, але до питання можуть повернутися

В Європі середня ціна на пачку - більше 100 грн. До таких цін поступово рухається й Україна. Зараз пачка у 2018-му подорожчала приблизно на 1,5-2 грн (залежно від виробника). З урахуванням щорічного зростання акцизу на 20%, зростання зарплат, девальвації гривні, вже в наступному році пачка за різними оцінками може вирости в ціні до 36-38 грн.

"Лідером подорожчання є пачка сигарет із фільтром медіум-класу, яка додала в ціні на 20%, або на 5,2 грн, і коштує в середньому по країні 31,5 грн. На 17% подорожчала пачка сигарет із фільтром вітчизняних марок і пачка сигарет без фільтра, відповідно на 4 грн і 3,3 грн, і середня вартість яких становить 27,5 грн і 23,6 грн. Пачка сигарет із фільтром преміум-класу зросла в ціні на 16%, або на 5,2 грн, і вартість її складає 37,3 грн", - пояснив директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

"Лідером подорожчання є пачка сигарет з фільтром медіум-класу, яка додала в ціні на 20%, або на 5,2 грн", - пояснює експерт

До кінця року сигарети вітчизняного виробника з фільтром будуть коштувати близько 27-28 грн. Знайти сигарети дешевше буде складно. І вже зараз, згідно з даними "Укртютюн", обсяг споживання скоротився на 23%. Багато українців у результаті зростання цін змушені або курити менше, або зовсім кидати шкідливу звичку. Згідно з оцінками Кабміну, якщо наступного року українцям продадуть 68 млрд штук, то в 2024-му - 40 млрд. Але при цьому надходження до бюджету будуть тільки рости.

Через п'ять років одна пачка буде коштувати близько 100-102 грн. Так, у 2024-му мінімальний акциз на 1000 сигарет складе 90 євро. Тобто в структурі вартості однієї пачки 1,8 євро буде займати акциз. А це 57,8 грн на цей момент. Якщо гривня буде девальвувати відносно євро на 5% щорічно, в 2024-му складова акцизу становитиме близько 81 грн. Крім акцизу, також у структурі вартості пачки вартість виробництва, зарплати, прибуток компанії і т.д.

Завзятим курцям доведеться віддавати на шкідливу звичку близько 1,5-2 тис. грн на місяць. Якщо уряд допрацює свою пропозицію і все-таки затвердить у Раді пропозицію підвищувати акцизи зокрема з урахуванням інфляції, вартості у 100 грн за пачку можна буде досягти вже у 2022 році.

"Уже йде подорожчання, і тютюнники щомісяця підвищують на певний відсоток ціну", - заявив керівник Українського центру контролю над тютюном Андрій Скіпальський.

Дешевих сигарет може не залишитися

В Україні можуть ввести додатковий "податок" на дешеві сигарети. Так, глава парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна зареєструвала законопроект (№9188-1), після ухвалення якого в Україні дешеві тютюнові вироби можуть зникнути з прилавків магазинів.

Якщо максимальна ціна сигарет буде меншою за 135% акцизу, то заплатити доведеться на 25% більше. Наприклад, якщо акциз на певну кількість сигарет становить 1000 грошових одиниць, при цьому їх максимальна заявлена ​​вартість менше 1350 одиниць, то акциз збільшать від 1000 до 1250 грошових одиниць. Простіше кажучи, за дешеві сигарети доведеться платити більше податків, що відобразиться на кінцевій ціні.

Таке рішення ухвалюють для того, щоб скоротити кількість курців у країні. "Вищевикладений фіскальний механізм повністю відповідає вимогам Рамкової конвенції Всесвітньої організації охорони здоров'я із боротьби проти тютюну, ратифікованої Верховною Радою України 15 березня 2006 року (Закон України від 15.03.2016 №3534-IV), в частині застосування податкових заходів зі скорочення попиту на тютюн із метою захисту нинішнього та прийдешніх поколінь від руйнівних наслідків для здоров'я людей", - йдеться в пояснювальній записці.

Крім цього, деякі виробники спеціально занижують ціни, продають сигарети низької якості, в результаті чого бюджет втрачає податкові надходження. Уже через кілька років, після вступу в силу нових акцизних ставок, куріння в Україні може стати шкідливою звичкою "для багатих".