В Україні злетять ціни на паспорти: нові суми

З 1 липня в Україні зросте вартість оформлення ID-карти і закордонного паспорта.

Зміниться також і вартість бланків згаданих документів. Про це повідомили на офіційному сайті паспортного центру "Документ".

Суми адміністративного збору становитимуть:

при оформленні ID-карти до 20 робочих днів – 345 грн: 126 грн. вартість адміністративних послуг та 219 грн вартість бланка (раніше 279 грн).

при оформленні ID-карти до 10 робочих дня – 471 грн: 252 грн. вартість адміністративних послуг та 219 грн вартість бланка (раніше 366 грн).

при оформленні закордонного паспорта до 20 робочих днів – 682 грн: 352 грн. вартість адміністративних послуг та 330 грн. вартість бланка (раніше 557,32 грн).

при оформленні закордонного паспорта до 7 робочих днів і до 3 робочих днів у разі наявності підстав – 1034 грн: 704 грн. вартість адміністративних послуг та 330 грн. вартість бланка (раніше 810,32 грн).

ID-карта

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українці з ID-картами зіткнулися з проблемами. Їм відмовляють у банках, при прийомі на роботу і в податкових.

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