В Україні злетіли ціни на овочі: з'ясувалася причина рекордного подорожчання

В Україні ціни на овочі та фрукти цього літа виявилися істотно вищими, ніж у минулому.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин заявив, що до подорожчання призвели постійні дощі, через які "псується все, що вирощують на ґрунті", передає "Апостроф".

"Якщо цибуля дешевшає, але все одно на сьогодні вона ще значно дорожча, ніж у минулому році, то картопля подорожчала, і сьогодні вона вдвічі вища у ціні, ніж була у минулому році на цю саму дату. Вона дорожчає, бо нас сильно позаливало, і справа дійшла до того, що картопля поїхала до нас із Білорусі", – зазначив Пендзин.

За його словами, на оптових ринках України зараз картопля коштує близько 9 гривень за кілограм, тоді як у Білорусі – менше 7 гривень за кілограм (за обмінним курсом).

Ще складніша ситуація із помідорами. В липні найдешевші томати коштували по 30 гривень/кілограм, а середні – понад 50 гривень.

Ціни на огірки також виявилися незвично високими – в середині місяця вони продавалися по 17-19 гривень/кілограм.

"Але ціни справді потроху знижуються. Падіння вартості продукції найперше обумовлене її сезонністю – на піку пропозиції ціни, як правило, обвалюються", – резюмував експерт.

До подорожчання овочів і фруктів призвели постійні дощі

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні вартість овочів піде на спад через збільшення пропозиції вітчизняної продукції.

"Поки за деякими позиціями присутній імпорт, але майже весь імпорт із ранньої продукції витіснить вітчизняне виробництво... До того ж у цьому сезоні посадили більше ранніх овочів, ніж у попередні роки", – повідомила представниця оптового ринку "Шувар" Тетяна Гетьман.

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