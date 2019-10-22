В Україні злетіли ціни на нерухомість: яке житло подорожчало найбільше

В Україні в третьому кварталі 2019 року ціни на первинному ринку житла зросли на 6,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року

Одночасно з цим квартири на вторинному ринку подорожчали на 11,8%, свідчать дані Державної служби статистики.

Зокрема, на первинному ринку ціни на однокімнатні квартири в річному вираженні зросли на 5%, на двокімнатні – на 6,3%, на трикімнатні – на 10,2%.

При цьому на вторинному ринку зростання склало 11,9%, 12,4% і 11,5% відповідно.

У третьому кварталі порівняно з другим кварталом цього року ціни на житло виросли на 1%.

Зокрема, квартири на первинному ринку подорожчали на 0,3%, а на вторинному – на 1,3%.

В Україні в третьому кварталі 2019 року ціни на первинному ринку житла зросли на 6,4%

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні більшість покупців житла обирають новобудови. Крім того, останнім часом усе популярнішою стає концепція житлових комплексів "місто в місті".

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