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10 вересня • оновлено в 22:28
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В Україні злетіли ціни на головний продукт: що буде далі

12.4т Читати матеріал російською

В Україні ціни на картоплю у цьому сезоні досягли історичного максимуму – 20-25 гривень за кілограм.

Ціновий стрибок пов'язаний із тим, що прогнозований урожай у цьому році менший, ніж у минулі, повідомила експертка аграрних ринків "Українського клубу аграрного бізнесу" Дарина Гриценко у коментарі liga.net.

"Гравці ринку констатують поганий урожай молодої картоплі, і прогнозують також нижчі врожаї пізніх сортів. У поточному році збиральні роботи ранньої картоплі стартували пізніше, ніж зазвичай. Зараз обмежену пропозицію вітчизняної картоплі ринок компенсував імпортним товаром", – додала вона.

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За словами голови аналітичного департаменту ринку "Шувар" Тетяни Гетьман, цього року врожайність гірша через погодні умови

"Уже не раз говорили про зниження врожайності ранніх і середніх сортів картоплі у півтора рази до попереднього року. Саме тому влітку ми побачили рекордно високі ціни на цю продукцію", – зазначила вона.

Однак за останній тиждень ціни на картоплю вже почали знижуватися. Гриценко припускає, що в майбутньому на українців чекає сезонне падіння цін і зниження темпів імпорту, оскільки в активній фазі зараз збирання пізніх сортів української картоплі.

У майбутньому на українців чекає сезонне падіння цін і зниження темпів імпорту

У майбутньому на українців чекає сезонне падіння цін і зниження темпів імпорту

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні вартість овочів піде на спад через збільшення пропозиції вітчизняної продукції.

"Поки за деякими позиціями присутній імпорт, але майже весь імпорт із ранньої продукції витіснить вітчизняне виробництво... До того ж у цьому сезоні посадили більше ранніх овочів, ніж у попередні роки", – повідомила представниця оптового ринку "Шувар" Тетяна Гетьман.

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Якість продуктів в Україні Ціни на продукти
Місце
Україна
Тег
продукти
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Хохлов Разум
Хохлов Разум
У каклов даже картофана своего не осталось. Белоруссия и Россия основные поставщики картофеля, который, к тому же, в два раза дешевле.
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
что не понравился мой пост про разницу в с/х между Россией, что "скоро все" и самыми хидными и евронастроенными? такой чернозем про.сра.ли де.билы - вам даже сельхоз державой никогда не стать, рукожопы!
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Хохлов Разум
Хохлов Разум
Понтелеймон Кулиш, ха, мой коммент тоже стерли обоссыхи
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