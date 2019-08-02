В Україні зірвали збір врожаю через "Укрзалізницю": експерти забили на сполох

До кінця літа залізниця на півдні України зіткнеться з піковими навантаженнями, що завадить їй вивезти рекордний урожай зерна.

Про таке заявили транспортні експерти і зерновики, повідомляє "5 канал". Зазначається, що на сполох вже забили аграрії.

Дві профільні асоціації зерновиків публічно заявили про проблеми із перевезенням зерна. "Причини традиційні: брак локомотивів і корупція", – повідомляється у сюжеті.

Представник української зернової асоціації Сергій Іващенко пояснив: "Не вистачає локомотивної тяги, тобто нічим тягати ці вагони з елеватора в порт. Це найбільша проблема, яка зараз є, яка, швидше за все, спричинить проблеми для всіх аграріїв".

При цьому, за словами транспортного експерта В'ячеслава Коновалова, "Укрзалізниця" не поспішає кардинальним чином вирішувати питання логістики, зокрема питання низької пропускної спроможності на в'їздах у порти.

"Все, що було зроблено за останній рік, – це чиста косметика. А щоб вирішити ось так, принципово, проблему пропускної спроможності на в'їздах у порти – такого немає", – заявив Коновалов.

Експерти переконані, зняти напругу, щоб уникнути кризи, все ще можливо. Для цього необхідно усвідомлення масштабу проблеми залізницею і готовність до створення оперативного штабу.

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