В Україні збільшили головний показник для розрахунку пенсій

Роман Груша
Роман Груша
Економіка
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  • Пенсійний фонд України затвердив показник середньої зарплати

  • За вересень 2020 року він склав 10 570 грн

  • Це майже на 962 грн більше, ніж у попередньому місяці

В Україні збільшили головний показник для розрахунку пенсій

Пенсійний фонд України затвердив показник середньої зарплати, яка враховується для розрахунку пенсії.

Зокрема, за вересень 2020 року цей показник склав 10 570 грн. Про це повідомила пресслужба ПФУ в Facebook.

Це майже на 962 грн більше, ніж у попередньому місяці – 9 608 грн. Найвищий показник у ПФУ затвердили в червні – 11 197 грн.

Відповідний показник використовується у формулі розрахунку пенсії в коефіцієнті зарплати – він множиться на базу пенсії і коефіцієнт стажу. Його підраховують щомісяця як відношення зарплати людини за певний місяць до середньої зарплати в Україні за цей же час.

В Україні збільшили головний показник для розрахунку пенсій

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що мінімальної пенсії в Україні ледве вистачатиме на купівлю необхідних продуктів харчування. Фактичний розмір прожиткового мінімуму на пенсіонера практично на 1458 грн більше від мінімальної пенсії.

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