В Україні запустять новий поїзд: названий напрямок

"Укрзалізниця" з 31 березня 2019 року запустить поїзд №247/248 "Житомир – Одеса".

Він складатиметься із вагонів різних класів та курсуватиме щоденно, йдеться на сайті залізничного оператора.

Поїзд №247/248 вирушатиме зі станції Житомир о 23:15 та прибуватиме в Одесу о 09:33. У зворотному напрямку відправлення о 12:35, прибуття у Житомир о 22:07.

Він зупинятиметься на станціях Бердичів, Козятин-1, Калинівка-1, Вінниця, Гнівань, Жмеринка-Пасажирська, Рахні, Вапнярка, Крижопіль, Кодима та Подільськ.

Ціна квитків у плацкартному вагоні – від 175 грн, у купейному – від 380 грн, у вагоні люкс – від 758 грн. Вартість проїзду залежить від дня тижня та календарного періоду.

"Продовжуємо розширювати маршрутну мережу для удосконалення сполучення всіх регіонів між собою. Новий і дуже затребуваний маршрут "Житомир – Одеса". Це – нова можливість для мешканців Житомира і Бердичева дістатись до Одеси. Крім того, у Вінниці та Жмеринці пасажири матимуть можливість пересісти на поїзди до усіх регіонів України", – повідомив директор департаменту з організації внутрішніх і міжнародних перевезень пасажирів "Укрзалізниці" Олександр Красноштан у Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Укрзалізниця" розширила перелік міжнародних поїздів, на які можна придбати квитки в режимі онлайн. За словами голови правління УЗ, онлайн-продаж квитків запроваджений на поїзди №36/35 "Одеса – Перемишль" і №753/754 "Ковель – Хелм".

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