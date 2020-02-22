В Україні запускають платформу для бізнесменів "Дія.Бізнес": розкрилася небезпека

Перепис населення в Україні проводився нібито для отримання бази даних операторів мобільного зв'язку.

Про це заявив ексміністр соціальної політики України Андрій Рева, виступивши проти запуску платформи "Дія.Бізнес", де, як планується, кожен бізнесмен зможе знайти важливу інформацію: ідеї, перелік сервісів і програм підтримки від держави, а також зможе отримати консультації.

"А "перепис населення" для чого робили? Чи не для отримання бази даних операторів мобільного зв'язку? Монобанк може бути задоволений Дубілетом. Поки Діма розповідає довірливим лохам, як він за допомогою Держстату та коефіцієнта 0.888 порахував чисельність населення в Україні, монобанк отримав все, що хотів.

Я ніяк не перестаю дивуватися тому, як один пройдисвіт може морочити голову "мудрому народу" в обличчі його інтелектуальної частини – представників ЗМІ, які обожнюють цього діяча. Невже ми так низько впали, що не можемо побачити те, що просто очевидно: перед нами пройдисвіт!" – стверджує Рева.

Дмитро Дубілет

Як писав OBOZREVATEL, Міністерство цифрової трансформації 6 лютого представило свій мобільний додаток "Дія", який дозволить українцям користуватися багатьма державними послугами за допомогою смартфона.

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