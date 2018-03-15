В Україні запропонували легалізувати майнінг

Україна готується визнати майнінг криптовалют окремим видом економічної діяльності.

"Щойно урядовий комітет підтримав рішення доповнити Класифікатор видів економічної діяльності (КВЕД) пунктом про майнінг", - повідомив у Facebook Роман Насіров.

Майнінг вказується як діяльність із підтримки функціонування розділеної бази даних, забезпечення їхньої цілісності, незмінності і узгодженості шляхом проведення обчислювальних операцій електронно-обчислювальними машинами.

"Я вважаю що треба скоріше імплементувати BLOCKCHAIN технології в державні процеси. Пріоритетним повинен бути проєкт адміністрування ПДВ а потім акцизу і інших податків на базі блокчейн технології", - додав він.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в НБУ розповіли про статус біткоіна в Україні.