В Україні запрацював Facebook Pay: як скористатися

В Україні з 13 серпня став доступний платіжний сервіс Facebook Pay.

Про це повідомляє Liga.Tech. Зазначається, що до сервісу можна прив'язати банківську картку Mastercard. Платежі проходять у доларах за курсом банку. Сервіс також підтримує платіжні системи Visa і PayPal.

Поки сервіс доступний тільки в десктопній версії. Зараз через Facebook Pay можна зробити пожертвування через вбудований механізм збору грошей на Facebook, а також купити віртуальну валюту Facebook Stars, за допомогою якої можна буде підтримати блогерів.

Facebook Pay – єдина система онлайн-платежів для Facebook, Instagram, Messenger і WhatsApp, запущена в листопаді 2019 року. Вона дає змогу проводити платежі всередині сервісів компанії, під'єднавши банківську карту платіжних систем Mastercard, Visa і PayPal. Зокрема, купувати товари всередині Instagram і проводити грошові перекази всередині Messenger і WhatsApp.

Які саме опції платежів і коли стануть доступні українським користувачам Instagram, Messenger і WhatsApp, поки невідомо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у липні 2018 року в Україні Apple Pay став доступний для клієнтів будь-якого банку.