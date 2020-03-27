В Україні закриють більшість ринків: кому дозволять працювати

В Україні в умовах карантину у зв'язку зі зростанням захворюваності на коронавірус закриють більшість продуктових ринків, крім тих, на яких зведуть до мінімуму небезпеку інфікування.

Про передбачені заходи розповів на брифінгу в п'ятницю, 27 березня, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ми опрацьовуємо питання продуктових ринків. І якщо вони дотримуватимуться санітарних норм і протиепідемічних заходів, частина з них продовжать працювати, а частину все ж закриємо. Оскільки велике скупчення людей біля продуктового лотка призведе до інфікування", – пояснив він.

В Україні закриють більшість ринків sbu.ua

"Ми розуміємо і питання харчової безпеки. Це зважене рішення. Ми його сьогодні ж розглянемо на засіданні штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Буде видане окреме розпорядження і постанова головного санітарного лікаря про те, які саме продуктові ринки не повинні працювати під час карантину", – резюмував Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до голів регіонів і закликав закрити великі ринки, а на маленьких контролювати кількість людей.

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