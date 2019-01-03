В Україні закінчилася заборона на перевірки бізнесу: що тепер буде

В Україні з 1 січня 2019 року втратив чинність закон про введення заборони на перевірки бізнесу. Таким чином регуляторні служби знову зможуть приходити на підприємства з перевірками.

Як повідомляє "Громадське", мораторій діяв з 2014 року, а у 2017 році його продовжили до 31 грудня 2018 року.

Водночас в Україні почала діяти урядова постанова, яка вводить новий підхід до проведення перевірок.

Відтепер перевірки бізнесу ґрунтуватимуться на ризиках діяльності підприємств. Так, в першу чергу повинні перевіряти ті компанії, які становлять загрозу для довкілля і здоров'я людей.

Крім цього, з 1 січня 2019 року вводиться адміністративна відповідальність працівникам регуляторних органів за порушення під час перевірок бізнесу, зокрема неправомірні вимоги перевіряльників.

Перевірки бізнесу UBR.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що у 2019 році перевірки бізнесу проходитимуть за затвердженим планом, а інспектори матимуть спеціальні чек-листи.

В Україні у 2018 році під час перевірок контрольними органами бізнесу штрафи і санкції застосовували при 40% виявлених порушень.