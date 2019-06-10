В Україні заборонили літати відомому авіаперевізнику: з'явилася відповідь компанії

Авіакомпанія YanAir усунула недоліки в роботі, які виявила Державна авіаційна служба України.
"На момент написання цього листа всі недоліки усунуті", – повідомив генеральний директор YanAir Юрій Скиба в коментарі "Інтерфакс-Україна".
За його словами, авіакомпанія виконала всі зобов'язання перед пасажирами, чиї рейси були скасовані через припинення Державіаслужбою дії сертифіката експлуатанта, шляхом перевезення їх літаками партнерських компаній на замовлення і за рахунок YanAir.
"Але, на наш погляд, рішення про припинення сертифіката експлуатанта на початок літнього сезону – занадто сувора міра щодо змісту і кількості зазначених недоліків", – додав Скиба.
Генеральний директор YanAir також підкреслив, що вказане рішення Державної авіаційної служби не пов'язано з технічним станом літаків авіакомпанії.
Авіакомпанія YanAir усунула недоліки в роботі
Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 червня за результатами комплексної інспекційної перевірки YanAir Airlines Державна авіаційна служба прийняла рішення про призупинення сертифікату експлуатанта авіакомпанії.
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