В Україні заарештували нерухомість екс-глави ДФС

Солом'янський районний суд Києва наклав арешт на частину майна колишнього в.о. голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана.

Відповідне клопотання прокуратури було розглянуте 10 грудня 2018 року, повідомила спікер суду Яна Квітченко, передає "Лівий берег".

За її словами, суд частково задовольнив клопотання і заарештував майно Продана. Згідно з рішенням суду, зокрема, заарештоване нерухоме майно екс-в.о. глави ДФС.

Саме рішення суду закрите й не може бути оприлюднене відповідно до закону.

Водночас у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що ще не отримали ухвали суду про арешт майна.

Мирослав Продан Facebook Мирослава Продана

Нагадаємо, що Продан склав повноваження в.о. голови ДФС на початку вересня за власним бажанням. Причиною такого кроку стало бажання чиновника брати участь у конкурсі на посаду очільника ДФС, який оголосив Кабмін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 листопада 2018 року САП підписала письмове повідомлення про підозру екс-голові Державної фіскальної служби. Продан двічі не з'явився на виклики в прокуратуру для проведення слідчих і процесуальних дій у кримінальному провадженні за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368-2 КК України (придбання посадовою особою активів у значному розмірі, законність підстав придбання яких не підтверджена доказами).