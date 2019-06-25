В Україні вводять нову купюру в 1000 гривень: як вона буде виглядати

Національний банк України з 25 жовтня 2019 року введе в обіг купюру нового номіналу - 1000 гривень.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби НБУ. Причиною такого рішення Нацбанк назвав потребу українців.

"З огляду на зростання рівня доходів і цін, українці вже практично не використовують монети дрібних номіналів, зате з'явилася потреба в банкноті вищого номіналу, ніж 500 гривень", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що останній раз регулятор вводив в обіг новий номінал 13 років тому - в 2006 році. Це була банкнота номіналом 500 гривень. Тоді середньомісячна заробітна плата становила близько 1000 гривень і розмінювалася двома банкнотами високого номіналу.

У НБУ розповіли, що на лицьовій стороні нової банкноти в 1000 гривень зображений портрет Володимира Вернадського. На зворотному боці надруковано зображення будівлі Президії Національної академії наук України.

"Він обраний за видатний внесок в історію України як філософа, натураліста, засновника цілої низки нових галузей науки - геохімії, біохімії, радіогеології. Він також є одним із засновників і першим президентом Української академії наук, створеної у 1918 році", - повідомив глава НБУ Яків Смолій.

За розміром і кольором банкнота номіналом 1000 гривень помітно відрізняється від банкнот інших номіналів, що допоможе населенню легко визначати номінал. Розмір нової банкноти складає 75х160 мм. Основний колір - блакитний.

Банкнота має як елементи захисту паперу, так і інноваційні поліграфічні елементи захисту:

"Віконна" захисна стрічка - частково введена в товщу паперу полімерна стрічка, має відповідний колір (пурпурний) і яскраво виражений комбінований оптико-змінний ефект. Стрічка містить цифрове зображення номіналу банкноти і тризуба - малого державного герба України. При зміні кута нахилу банкноти спостерігається кінематичний ефект - змінюється напрямок руху фонового зображення стрічки;

оптично-змінний елемент SPARK, що має кінематичний ефект. При зміні кута нахилу банкноти на ділянках зображення спостерігаються поступові переходи кольорів (від золотистого кольору до нефритового).

Крім того, НБУ з 1 жовтня 2019 року виведе з обігу монети номіналом 1, 2 і 5 коп. Крім цього, НБУ буде поступово виводити з обігу монету номіналом 25 коп, однак поки вона залишиться платіжним засобом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 липня 2018 Національний банк України ввів заокруглення вартості при готівкових розрахунках.

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