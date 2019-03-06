Всім українцям примусово поміняють банківські рахунки: що зміниться

Україна з 5 серпня почне перехід на міжнародну систему номерів банківських рахунків громадян та компаній IBAN (International Bank Account Number).

Вже наявні номери банківських рахунків мінятимуть згідно з вимогами даного стандарту, але зі збереженням чинного номера аналітичного обліку, повідомляють "Факти".

У період з 5 серпня по 31 жовтня клієнти банків у реквізити розрахункових документів зможуть вказувати як чинний номер рахунку та код банку, так і номер рахунку у стандарті IBAN. Від громадян не потрібно жодних дій для зміни номера. Однак банкіри зобов'язані повідомити своїх клієнтів про зміну номерів їхніх рахунків.

При цьому з 1 листопада перехід на міжнародну систему номерів банківських рахунків стане обов'язковим для клієнтів усіх банків України при здійсненні переказів коштів як у національній, так і в іноземних валютах. Таким чином, всі грошові перекази будуть проводитися тільки з використанням IBAN.

Директор департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Національного банку України Олександр Яблунівський зазначив, що введення IBAN дозволить гармонізувати український платіжний простір з європейським, а також сприятиме подальшій запланованій модернізації системи електронних платежів НБУ.

Крім того, за його словами, використання нового стандарту завдяки скороченню реквізитів має зробити зручнішим оформлення розрахункових документів.

Для України номери рахунків IBAN складатимуться з 29 літер і цифр. Вони умовно поділяються на дві групи. Перші 10 знаків — код країни, великі червоні літери і код банку. Зокрема перші дві літери UA вказують на код країни, в даному разі це Україна. Наступні після коду країни два символи контрольні, вони призначені для перевірки достовірності рахунку і захищають інформацію від помилок при внесенні даних. Наступні шість цифр — код МФО банку.

Друга група символів, що складається з 19 знаків — номер рахунку клієнта банку. Причому перші в цій групі чотири нулі, як правило, доповнюють IBAN до 29 знаків. А останні 15 символів є безпосередньо номером рахунку.

НБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 липня 2018 року президент України Петро Порошенко підписав закон "Про валюту і валютні операції". Новий закон проголошує принцип свободи валютних операцій і руху капіталу, а також скасовує застарілі Декрет про систему валютного регулювання і валютного контролю (1993 року) та Закон про порядок здійснення розрахунків у іноземній валюті (1994 року).

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