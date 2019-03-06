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Всім українцям примусово поміняють банківські рахунки: що зміниться

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Україна з 5 серпня почне перехід на міжнародну систему номерів банківських рахунків громадян та компаній IBAN (International Bank Account Number).

Вже наявні номери банківських рахунків мінятимуть згідно з вимогами даного стандарту, але зі збереженням чинного номера аналітичного обліку, повідомляють "Факти".

У період з 5 серпня по 31 жовтня клієнти банків у реквізити розрахункових документів зможуть вказувати як чинний номер рахунку та код банку, так і номер рахунку у стандарті IBAN. Від громадян не потрібно жодних дій для зміни номера. Однак банкіри зобов'язані повідомити своїх клієнтів про зміну номерів їхніх рахунків.

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При цьому з 1 листопада перехід на міжнародну систему номерів банківських рахунків стане обов'язковим для клієнтів усіх банків України при здійсненні переказів коштів як у національній, так і в іноземних валютах. Таким чином, всі грошові перекази будуть проводитися тільки з використанням IBAN.

Директор департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Національного банку України Олександр Яблунівський зазначив, що введення IBAN дозволить гармонізувати український платіжний простір з європейським, а також сприятиме подальшій запланованій модернізації системи електронних платежів НБУ.

Крім того, за його словами, використання нового стандарту завдяки скороченню реквізитів має зробити зручнішим оформлення розрахункових документів.

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Для України номери рахунків IBAN складатимуться з 29 літер і цифр. Вони умовно поділяються на дві групи. Перші 10 знаків — код країни, великі червоні літери і код банку. Зокрема перші дві літери UA вказують на код країни, в даному разі це Україна. Наступні після коду країни два символи контрольні, вони призначені для перевірки достовірності рахунку і захищають інформацію від помилок при внесенні даних. Наступні шість цифр — код МФО банку.

Друга група символів, що складається з 19 знаків — номер рахунку клієнта банку. Причому перші в цій групі чотири нулі, як правило, доповнюють IBAN до 29 знаків. А останні 15 символів є безпосередньо номером рахунку.

НБУ

НБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 липня 2018 року президент України Петро Порошенко підписав закон "Про валюту і валютні операції". Новий закон проголошує принцип свободи валютних операцій і руху капіталу, а також скасовує застарілі Декрет про систему валютного регулювання і валютного контролю (1993 року) та Закон про порядок здійснення розрахунків у іноземній валюті (1994 року).

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Місце
Україна
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НБУ
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Elonka Elonka
Elonka Elonka
Ну в Библии так и написано..ну про то что каждому номерок..
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