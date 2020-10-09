Кабмін запропонував рахувати тарифи ЖКГ по-новому
Повноваження встановлювати тарифи ЖКГ можуть передати місцевій владі
Раніше цим займалася НКРЕКП
Законопроєкт Кабміну повинна підтримати ще Верховна Рада
Кабінет міністрів затвердив законопроєкт, що передасть можливість встановлювати комунальні тарифи місцевій владі.
Про це заявив на засіданні уряду в п'ятницю, 9 жовтня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, раніше встановлення тарифів було в межах обов'язків Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
"Також пропонуємо затвердити законопроєкт, який передбачає, що встановлення тарифів на теплову енергію, гарячу воду, водопостачання та водовідведення повністю передається від НКРЕКП до місцевої влади", – сказав Шмигаль.
Глава Уряду зазначив, що цей законопроєкт ухвалюється на виконання чергового структурного маяка, затвердженого Міжнародним валютним фондом.
"Тобто уряд виконав усі свої зобов'язання за програмою співпраці з Фондом, які мали дедлайни цього року на цей термін. Тепер очікуємо на підтримку законопроєкту Верховною Радою", – підсумував Шмигаль.
Згідно з проєктом, НКРЕКП протягом двох місяців після набуття чинності цього закону повинна передати ліцензійні справи суб'єктів господарювання у сферах тепло-, водопостачання і водовідведення обласним державним адміністраціям і КМДА.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня 2021 року можуть почати вимикати газ усім споживачам, хто буде без лічильників. Це передбачено в чинному Законі "Про комерційний облік газу".
Нововведення, згідно з яким тариф на тепло можна переглядати кілька разів за опалювальний сезон, прописано і в останньому меморандумі з МВФ. Там практично дослівно йдеться, що в Україні вводиться законодавча вимога, згідно з якою з 1 жовтня 2020 року компанії-постачальники тепла зможуть кілька разів за рік переглядати тарифи з урахуванням ринкових цін на газ.