В Україні банківські картки стануть безконтактними: кого торкнеться

В Україні вже з квітня банки випускатимуть картки Visa, які будуть в обов'язковому порядку підтримувати опцію безконтактної оплати.

Станом на початок 2019 року лише 10,7% платіжних карток в країні були безконтактними (3,95 млн карток із 36,95 млн), повідомляє Finclub.

У Національному банку України зазначають, що кількість безконтактних платіжних карток за минулий рік зросла на 44%. Водночас 80% усіх платіжних терміналів в Україні вже приймають безконтактні платежі.

Поштовхом до розвитку інфраструктури стали вимоги міжнародних платіжних систем з 1 січня 2016 року встановлювати нові платіжні термінали винятково з модулем для безконтактного списування коштів. За останні три роки кількість платіжних терміналів зросла в Україні на 104,7 тис.

Старший віце-президент, директор регіонального підрозділу Visa щодо країн СНД і Південно-Східної Європи (CISSEE) Віра Платонова зазначила, що в 2019 році Visa перегляне розмір комісій interchange і знизить комісії для операцій по картках лише з магнітною смугою.

За її словами, це стимулюватиме банки просувати безконтактні платіжні засоби.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 липня 2018 року президент України Петро Порошенко підписав закон "Про валюту і валютні операції". Новий закон проголошує принцип свободи валютних операцій і руху капіталу, а також скасовує застарілі Декрет про систему валютного регулювання і валютного контролю (1993 року) та Закон про порядок здійснення розрахунків у іноземній валюті (1994 року).

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