В Україні відкриють ринок землі: названо вирішальну дату

Верховна Рада України може розглянути законопроєкт про ринок землі у другому читанні вже 14 січня.

Про це написав радник прем'єр-міністра з економічних питань Олексій Мушак в Facebook. За його словами, важливий законопроєкт можуть винести на перше у новому році пленарне засідання.

"Розблоковано розгляд земельного закону №2178-10 в парламенті. За регламентом текст до другого читання має бути надано за 10 днів до дати розгляду. Щойно (вночі 3 січня. - Ред.) порівняльна таблиця з'явилася на порталі ВР. Відповідно першого пленарного дня 14 січня парламент вже може проголосувати за земреформу. Всі формальні процедури виконано. Тепер справа тільки за політичною волею і бажанням зробити реформу століття", – сказано у повідомленні.

Ринок землі в Україні

За його словами, до 6 сторінок законопроєкту було подано 4018 поправок на 2528 сторінках. Понад 2000 з них стосується референдуму. Саме слово референдум в таблиці змін зустрічається 4178. Найчастіше ніж будь-яке інше слово.

Всі правки об'єднані в 9 блоків, в кожному з яких підтримано системну правку. Розгляд в залі пропонується зробити за 119 статтею регламенту ВР.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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