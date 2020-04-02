В Україні відкриється частина закладів: кому Кабмін пішов на поступки

В Україні на тлі дії карантину, уряд зняв заборону на роботу усіх видів фінансових установ в тому числі ломбардів та кредитних спілок, а також дозволив аптекам працювати цілодобово.

Про це розповіли в прес-службі Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства у четвер, 2 квітня.

Крім зазначеного, під час карантину тепер дозволено продаж запчастин для транспортних засобів, в тому числі для тракторів і с/г техніки, а також продаж молодняка домашньої птиці.

"Вжиті заходи пом'якшують умови ведення бізнесу, активізують аграрні компанії для проведення весняної посівної кампанії, спрощують доступ населення до фінансових ресурсів і підсилюють введення протиепідеміологічних заходів", - розповів міністр економіки Ігор Петрашко.

Також уряд рекомендував бізнесу допускати не більше одного відвідувача на 10 кв. м торгового залу з урахуванням 1,5-м дистанції між людьми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України дозволив хворим коронавірусом COVID-19 і тим, хто контактував із зараженими і знаходиться на самоізоляції, відвідувати продуктові магазини і аптеки.

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