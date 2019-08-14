В Україні ведуть бурштинові війни: Зеленському сказали, як побороти

Україна має інвестувати 20-30 млн грн у геологічне вивчення ділянок для легалізації видобутку бурштину та подальшого продажу спецдозволів на електронних аукціонах.

Про це у коментарі "Укрінформу" повідомив голова Державної служби геології та надр України Олег Кирилюк. Таким чином він відреагував на візит президента Володимира Зеленського до Олевська Житомирської області з приводу незаконного видобутку бурштину.

"Держгеонадра бачить шлях врегулювання проблем з видобутку бурштину у збільшенні проводок геологічного вивчення ділянок для надання в законний спосіб прав на видобуток бурштину. Тільки для пошуку нових бурштинових ділянок для надрокористувачів треба виділити близько 20-30 млн грн. Це виключно на виконання геологічних робіт. Тобто проведені розвідки і вивчені нові ділянки ми можемо запропонувати інвесторам – потенційним надрокористувачам на електронних торгах", – сказав він.

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За його словами, проведення електронних торгів – це єдиний дієвий антикорупційний і прозорий шлях отримання прав на видобуток не тільки бурштину, а й будь-якої корисної копалини.

Керівник Держгеонадр також зазначив, що від продажу спеціальних дозволів на користування бурштиновими надрами держава отримає поповнення бюджету.

"Збільшення виданих спецдозволів на видобуток – це легалізація ринку. І найважливіше – це посилення кримінальної відповідальності по всій країні і за всіма видами корисних копалин за незаконний видобуток піску, вугілля тощо" – додав Кирилюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 12 серпня, Зеленський приїхав до Олевська, Житомирської області з робочою поїздкою з приводу незаконного видобутку бурштину.

Там він публічно присоромив начальника Головного управління Національної поліції в Житомирській області В'ячеслава Печененка за слабку боротьбу з незаконним видобутком бурштину. Також президент зажадав його відставки.

Зазначимо, що у будівлі Олевської РДА перед приїздом Зеленського постелили новий зелений килим.

Зокрема глава Нацполіції Сергій Князєв визнав, що військовослужбовці Нацгвардії можуть бути "у схемі" незаконного видобутку бурштину.

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