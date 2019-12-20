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20 грудня • оновлено в 12:01
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В Україні трапився масштабний збій системи монетизації субсидій

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В Україні дала збій система монетизації субсидій – пільговикам не надходять смс-повідомлення про оплату комуналки, люди не знають, чи отримують державну допомогу взагалі.

Міністерство соціальної політики завалили скаргами на діючу схему нарахування пільг і субсидії, повідомляє ТСН.

"У нас 5300 пільговиків, які отримують знижку на житлово-комунальні послуги. З них 5% – це готівкова форма, 95% – це люди, які отримують свою пільгу через "Ощадбанк", – заявила начальниця управління праці та соціального захисту Печерського району Києва Ольга Мозгова.

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За її словами, ті, хто не написав заяву до 15 жовтня, мають безготівкову монетизацію. Замість "живих грошей" комуналку за них платить державний банк. Однак багатьом повідомлення з інформацією від банку з невстановлених причин не надходять.

"Ощадбанк" може мати некоректні дані. У разі, якщо щось змінилося у людини і можуть бути розбіжності. Це пов'язано з тим, що управління соцзахисту не надало необхідну інформацію до "Ощадбанку", – додали в державному банку.

При цьому проблема в комунікаціях між установами може позбавити людей допомоги від держави. Наприклад, якщо пільговик матиме борг у 340 гривень (20 неоподатковуваних мінімумів), то в наступний опалювальний сезон право на монетизацію він втратить.

Міністерство соціальної політики завалили скаргами на діючу схему нарахування пільг і субсидії

Міністерство соціальної політики завалили скаргами на діючу схему нарахування пільг і субсидії

Як повідомляв OBOZREVATEL, до кінця 2019 року в Україні повністю завершать монетизацію пільг і субсидій. Планується, що процес відбуватиметься в три етапи.

Кошти нараховуватимуть на спеціальний рахунок у державному банку, і саме з нього насамперед сплачуватимуться комунальні послуги. Заощаджені гроші можна буде перенести на наступний період.

Кабінет міністрів із 1 січня уже запустив безготівковий механізм нарахування субсидій. Українці зможуть отримувати пільги готівкою через відділення "Укрпошти" та державного "Ощадбанку".

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Автор
Віктор Калиненко
Теми
Монетизація субсидій Тарифи ЖКГ і субсидії
Місце
Україна
Тег
субсидії
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Petrov Valery
Petrov Valery
Кто-то изобрёл ещё один способ не исполнять защищённые статьи госбюджета? Всё так плохо?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Продолжается развал трухлявой бывшей Украинушки!
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