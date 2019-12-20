В Україні трапився масштабний збій системи монетизації субсидій

В Україні дала збій система монетизації субсидій – пільговикам не надходять смс-повідомлення про оплату комуналки, люди не знають, чи отримують державну допомогу взагалі.

Міністерство соціальної політики завалили скаргами на діючу схему нарахування пільг і субсидії, повідомляє ТСН.

"У нас 5300 пільговиків, які отримують знижку на житлово-комунальні послуги. З них 5% – це готівкова форма, 95% – це люди, які отримують свою пільгу через "Ощадбанк", – заявила начальниця управління праці та соціального захисту Печерського району Києва Ольга Мозгова.

За її словами, ті, хто не написав заяву до 15 жовтня, мають безготівкову монетизацію. Замість "живих грошей" комуналку за них платить державний банк. Однак багатьом повідомлення з інформацією від банку з невстановлених причин не надходять.

"Ощадбанк" може мати некоректні дані. У разі, якщо щось змінилося у людини і можуть бути розбіжності. Це пов'язано з тим, що управління соцзахисту не надало необхідну інформацію до "Ощадбанку", – додали в державному банку.

При цьому проблема в комунікаціях між установами може позбавити людей допомоги від держави. Наприклад, якщо пільговик матиме борг у 340 гривень (20 неоподатковуваних мінімумів), то в наступний опалювальний сезон право на монетизацію він втратить.

Міністерство соціальної політики завалили скаргами на діючу схему нарахування пільг і субсидії

Як повідомляв OBOZREVATEL, до кінця 2019 року в Україні повністю завершать монетизацію пільг і субсидій. Планується, що процес відбуватиметься в три етапи.

Кошти нараховуватимуть на спеціальний рахунок у державному банку, і саме з нього насамперед сплачуватимуться комунальні послуги. Заощаджені гроші можна буде перенести на наступний період.

Кабінет міністрів із 1 січня уже запустив безготівковий механізм нарахування субсидій. Українці зможуть отримувати пільги готівкою через відділення "Укрпошти" та державного "Ощадбанку".

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