В Україні таємно вибрали нового очільника Одеської митниці: що про це відомо

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України надіслало на узгодження кандидатуру Євгена Кодіса в якості нового очільника Одеської митниці.

Кодіс є людиною Ореста Фірманюка, якого називають одним з найбільших контрабандистів країни. Про це в коментарі OBOZREVATEL повідомили інформовані джерела.

У приватних розмовах з митниками він регулярно посилається на тісне спілкування з Олексієм Гончаруком. Фірманюк працює на терміналі "Бонд" поста "Чорноморськ".

На терміналі "Бонд" автомобілі з вантажами, підконтрольними Фірманюку, користуються особливою увагою. Фірманюк також один з багаторічних при всіх владах ділків.

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