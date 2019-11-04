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4 листопада • оновлено в 11:04
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В Україні таємно вибрали нового очільника Одеської митниці: що про це відомо

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Міністерство економічного розвитку і торгівлі України надіслало на узгодження кандидатуру Євгена Кодіса в якості нового очільника Одеської митниці.

Кодіс є людиною Ореста Фірманюка, якого називають одним з найбільших контрабандистів країни. Про це в коментарі OBOZREVATEL повідомили інформовані джерела.

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У приватних розмовах з митниками він регулярно посилається на тісне спілкування з Олексієм Гончаруком. Фірманюк працює на терміналі "Бонд" поста "Чорноморськ".

На терміналі "Бонд" автомобілі з вантажами, підконтрольними Фірманюку, користуються особливою увагою. Фірманюк також один з багаторічних при всіх владах ділків.

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Тема
Українська митниця
Місце
Україна
Тег
Державна митна служба України
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_ Зепепупик
_ Зепепупик
А что такое "тайно выбрать"?
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
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