В Україні субсидії почнуть виплачувати по-новому: що зміниться

Кабінет міністрів змінив порядок виплати житлових субсидій в Україні.

Тепер одержувач зможе самостійно вибрати банк, у якому йому зручно отримувати виплати, повідомляє "РБК-Україна".

Зокрема інформацію про платіжні реквізити пенсіонерів Пенсійний фонд передасть автоматично.

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Такі пільговики зможуть отримувати субсидії разом із пенсіями.

При цьому в документі не вказано, які саме фінансові установи слід вважати уповноваженими на виплату.

Очікується, що йдеться про банки, яким Міністерство фінансів дозволило виплачувати пенсії для українців. До цього переліку входять 38 фінустанов:

Укрексімбанк

Ощадбанк

ПриватБанк

Укргазбанк

Укрсоцбанк

Райффайзен Банк Аваль

Кредобанк

УкрСиббанк

Ідея Банк

Креді Агріколь Банк

Піреус Банк МКБ

Альфа Банк

ОТП Банк

банк "Альянс"

банк "Львів"

Індустріалбанк

МТБ Банк

"Південний"

Полтава-банк

ПУМБ

банк "Грант"

Юнекс Банк

Комерційний індустріальний банк

Universal Bank

Радабанк

банк "Восток"

Мотор-банк

Акордбанк

Кристалбанк

банк "Січ"

"Кліринговий Дім"

Метабанк

МІБ

Правекс-банк

ТАСкомбанк

Укрбудінвестбанк

Акцент-банк

Агропросперіс Банк

Кабінет міністрів змінив порядок виплати житлових субсидій Liga.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, до кінця 2019 року в Україні повністю завершать монетизацію пільг і субсидій. Планується, що процес відбуватиметься у три етапи.

Кошти нараховуватимуть на спеціальний рахунок у державному банку, і саме з нього першочергово сплачуватимуться комунальні послуги. Заощаджені гроші можна буде перенести на наступний період.

Кабінет міністрів із 1 січня уже запустив безготівковий механізм нарахування субсидій. Українці зможуть отримувати субсидії готівкою через відділення "Укрпошти" та державного "Ощадбанку".

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