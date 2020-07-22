В Україні створили нове міністерство.

Кабінет міністрів утворив Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості. Його очолив Олег Уруський.

Відповідний проєкт постанови підтримали на засіданні уряду 22 липня.

"Метою ухвалення акту є утворення органу відповідального за забезпечення та реалізацію державної промислової політики у сферах розвитку стратегічних галузей промисловості", – йдеться у документі.

Скандали пов'язані з новим міністром Уруським

Олег Уруський займав керівні посади на підприємствах і об'єднаннях оборонної промисловості, авіатранспортної галузі, машинобудуванні.

Керував підрозділами апарату Ради національної безпеки і оборони, Секретаріату Кабінету Міністрів.

У 2015 році він очолював Державне космічне агентство, до того був першим заступником міністра промислової політики.

З квітня він очолює інжинірингову компанію "Прогрестех-Україна", яка надає інженерні сервіси, розробляє програмне забезпечення для провідних підприємств високотехнологічних секторів економіки.

Офіційним кінцевим бенефіціаром компанії "Прогрестех-Україна" є академік військових наук Росії Володимир Кульчицький.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 липня Верховна Рада призначила Уруського на посаду віце-прем'єр-міністра України, міністра з питань стратегічних галузей промисловості.