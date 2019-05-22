В Україні спростили перевірку пільг, субсидій та пенсій: що зміниться

Кабінет міністрів вніс зміни в порядок проведення верифікації та моніторингу пенсій, допомог, пільг, субсидій, інших соціальних виплат.

Зокрема, під час засідання уряду в середу, 22 травня, без попереднього обговорення були прийняті кілька постанов, які списком зачитав прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає АІФ.

Згідно з документом, Міністерство фінансів зможе отримувати інформацію, необхідну для верифікації та моніторингу державних виплат, яка впливає на визначення права на отримання і розмір таких виплат, у тому числі персональні дані.

Цю інформацію зобов'язані подавати такі структури:

органи, які здійснюють державні виплати;

центральні та місцеві органи виконавчої влади;

інші державні органи;

органи місцевого самоврядування;

банки;

фонди загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування;

установи, організації та підприємства, що входять у сферу управління державних органів, які є власниками або адміністраторами автоматизованих інформаційних систем, реєстрів, баз даних інформації про реципієнтів.

При цьому правила отримання пенсій та соціальних виплат внутрішньо переміщеними особами поки залишилися незмінними.

Таким чином, зазначені виплати можуть скасувати у разі перебування ВПО на окупованих територіях Донецької або Луганської областях більше 60 днів.

Міністерство фінансів зможе отримувати інформацію, необхідну для верифікації та моніторингу державних виплат

Як повідомляв OBOZREVATEL, до кінця 2019 року в Україні повністю завершать монетизацію пільг і субсидій. Планується, що процес відбуватиметься у три етапи.

Кошти нараховуватимуть на спеціальний рахунок у державному банку, і саме з нього першочергово будуть сплачуватися комунальні послуги. Заощаджені гроші можна буде перенести на наступний період.

Кабінет міністрів із 1 січня уже запустив безготівковий механізм нарахування субсидій, а готівковий планується запустити з 1 березня.

Українці зможуть отримувати субсидії готівкою через відділення "Укрпошти" та державного "Ощадбанку".

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