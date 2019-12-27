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27 грудня • оновлено в 15:56
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В Україні скасували "зарплатне рабство": як будемо отримувати гроші

1.6т
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Віднині українці самі зможуть вибирати банк, на який їм будуть нараховувати заробітню плату, пенсію чи соцдопомогу.

Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук у своєму телеграм-каналі. За його словами, уряд зняв обмеження щодо переліку банків, через які працівники бюджетних установ можуть отримувати виплати.

"Відтепер гроші можна буде отримувати на картку будь-якого банку, а не лише там, де роботодавець оформив “зарплатний проект”. Це сприятиме справедливій конкуренції між банками за право обслуговувати громадян, а отже, покращить якість банківських послуг в країні", – відмітив прем’єр.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 грудня міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілев вперше заявив, що українцям дозволять отримувати зарплату на картку будь-якого зручного їм банку, а не лише того, у якому відкрито "зарплатний проєкт" їхньої фірми або організації.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Тег
зарплата
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Комаров Ешлі
Комаров Ешлі
это то чего так долго не хватало Диме с Лешей
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