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В Україні значно збільшать мінімальну зарплату: озвучено терміни

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Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що на 2020 рік буде встановлена мінімальна заробітна плата на рівні 5,5 тис. грн.

"Я бачу те, що в наступному році мінімальна зарплата вже буде не 4173 грн, а 5500 грн", — сказав Гройсман на засіданні Кабінету міністрів у середу.

Також прем'єр зазначив, що протягом декількох років середня зарплата в країні повинна збільшитися до $620.

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Варто зазначити, що за розрахунками Міністерства фінансів, мінімальний оклад в Україні буде зростати трохи іншими темпами.

В Україні значно збільшать мінімальну зарплату: озвучено терміни

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 липня Кабінет міністрів України схвалив реформу оплати праці педагогів із підвищенням до чотирьох прожиткових мінімумів мінімального окладу до 2023 року.

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Тема
Зарплати в Україні
Особа
Володимир Гройсман
Місце
Україна
Теги
зарплата Україна Кабінет Міністрів України
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Golan Sim
Golan Sim
ИЗ РАЗГОВОРА:" Дядьку, чому у нас пенсiї по 80 долярiв, а зарплатнi по 200 доляр? - Мовчи! Так треба, ти що не знав, що ми вже не раби?"
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Бек Евгений
Бек Евгений
Да, а сколько налоги/и будут тогда? В конце то концов будем получать так же как и щас
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Diego Lena
Diego Lena
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