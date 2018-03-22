В Україні сильно подорожчають цигарки: озвучені цифри по роках

В Україні в результаті підвищення акцизів пачка цигарок в 2018-м в середньому подорожчає приблизно на 5 грн, при цьому щороку темпи подорожчання будуть збільшуватися. А вже через сім років вартість пачки перевалить за 90 грн.

Як говориться в матеріалі "Обозревателя", точно спрогнозувати, як будуть змінюватися ціни, складно, враховуючи, що на вартість пачки впливають ціни на сировину, заробітна плата співробітників, курс гривні, витрати на комунальні послуги і т.д. Дізнатися, як, можливо, буде рости середня вартість пачки цигарок, можна ознайомившись з інфографікою.

До слова, дорогі цигарки додатково оподатковуються адвалорних (встановлюється у відсотках від виробленого товару) акцизом. На даний момент це 12%, в той же час в країнах ЄС мінімальна ставка адвалорного акцизу становить більше 21%.

Як повідомляв "Обозреватель", на початку грудня 2017 року з прийняттям Держбюджету Верховна Рада вперше за всю історію передбачила зростання цін на сигарети відразу на сім років вперед. Змінами закладений механізм планомірного підвищення акцизних податків з тютюнових виробів до 2025 року.

Податкові новації в сфері тютюнових виробів прописані у взяті Україною зобов'язання в рамках Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. По суті, Україні необхідно наблизити ставки акцизного податку на сигарети до рівня ЄС.