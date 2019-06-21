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В Україні середні зарплати пробили нову доларову позначку

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В Україні в квітні 2019 року в приватному секторі виросли середні зарплати до 440 доларів (11,6 тис. грн).

Про це заявив під час Години запитань до уряду у Верховній Раді віцепрем'єр-міністр і міністр економічного розвитку й торгівлі Степан Кубів.

"Ми зупинили інфляцію на рівні 8,8% у квітні 2019 року, а зарплати виросли. Сайти пошуку роботи говорять, що в приватному секторі в квітні 2019-го середня зарплата становили майже 440 доларів в еквіваленті за курсом Нацбанку. Так, виходить, що приватний сектор поліпшив свої справи і має можливість платити високі зарплати", — заявив він.

В Україні середні зарплати пробили нову доларову позначку

Міністр додав, що наступним кроком уряду буде збалансування доходів українських сімей.

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За його словами, уряд планує впроваджувати заходи з енергоефективності, які повинні забезпечити більш низьку собівартість української продукції, і в такий спосіб підтримувати українське виробництво.

"У перспективі ми повинні сформувати сильний середній клас в Україні", — підсумував Кубів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць заявив, що в квітні 2019 року середня заробітна плата в Україні становила 10 269 грн, що свідчить про приріст 21,10% за рік.

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Особа
Степан Кубів
Місце
Україна
Теги
зарплатаУкраїна
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