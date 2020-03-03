Головна Новини
3 березня • оновлено в 07:09
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

В Україні розвіяли гучний фейк про Трудовий кодекс

5.4т
Читати матеріал російською

В Україні ЗМІ повідомили, що субота для населення стане робочою через новий проєкт Трудового кодексу. Однак відповідна інформація не відповідає дійсности.

"Важливо запам’ятати: робочий тиждень залишається незмінним – 40 годин. Як працювати – віддалено, в офісі чи якось по-іншому, вирішувати працівнику та роботодавцю і прописувати це в трудовому договорі", – повідомила на Facebook спільнота По той бік новин.

Зокрема, у новому Трудовому кодексі передбачається, що українцям доведеться підписувати договори навіть з сезонними працівниками та фрілансерами.

Новини
"Є великі побоювання": юрист розповів, чим загрожує українцям новий Трудовий кодекс

"Чи буде субота робочою – залежить від того, що ви пропишете в договорі. Ніякого обов’язкового шестиденного робочого тижня в проєкті немає", – йдеться у повідомленні.

Чи буде субота робочою – залежить від того, що працівник і роботодавець пропише в договорі

Чи буде субота робочою – залежить від того, що працівник і роботодавець пропише в договорі

Як повідомляв OBOZREVATEL, на сайті Верховної Ради опублікували затверджений Кабміном законопроєкт про зміни до Трудового кодексу (КЗпП). У ньому зберігаються базові соціальні гарантії в сфері праці, але роботодавцям дадуть більше можливостей для звільнення співробітників.

У президентській партії "Слуга народу", аргументуючи необхідність ухвалення нового КЗпП, заявили, що в Україні " права найманих працівників захищені навіть більше, ніж цього хочуть самі працівники".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Віктор Калиненко
Місце
Україна
Тег
Кодекс про працю
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
18
5
Смішно
2
Цікаво
2
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ш. Олег
Ш. Олег
При чём тут трудовой договор? Оплата труда в будние дни отличается от оплаты в выходные и праздничные дни. Если суббота официально перестанет быть выходным, то зарплата в итоге станет меньше.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
злой укр
злой укр
Ш. Олег, на это и расчёт.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги