В Україні розвіяли гучний фейк про Трудовий кодекс

В Україні ЗМІ повідомили, що субота для населення стане робочою через новий проєкт Трудового кодексу. Однак відповідна інформація не відповідає дійсности.

"Важливо запам’ятати: робочий тиждень залишається незмінним – 40 годин. Як працювати – віддалено, в офісі чи якось по-іншому, вирішувати працівнику та роботодавцю і прописувати це в трудовому договорі", – повідомила на Facebook спільнота По той бік новин.

Зокрема, у новому Трудовому кодексі передбачається, що українцям доведеться підписувати договори навіть з сезонними працівниками та фрілансерами.

"Чи буде субота робочою – залежить від того, що ви пропишете в договорі. Ніякого обов’язкового шестиденного робочого тижня в проєкті немає", – йдеться у повідомленні.

Чи буде субота робочою – залежить від того, що працівник і роботодавець пропише в договорі

Як повідомляв OBOZREVATEL, на сайті Верховної Ради опублікували затверджений Кабміном законопроєкт про зміни до Трудового кодексу (КЗпП). У ньому зберігаються базові соціальні гарантії в сфері праці, але роботодавцям дадуть більше можливостей для звільнення співробітників.

У президентській партії "Слуга народу", аргументуючи необхідність ухвалення нового КЗпП, заявили, що в Україні " права найманих працівників захищені навіть більше, ніж цього хочуть самі працівники".

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