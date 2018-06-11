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В Україні розповіли, що буде з курсом євро влітку

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В Україні девальвацію гривні може прискорити сезон відпусток і глобальні фактори.

"Ринок переходить в сезон відпусток і низької ділової активності, що відіб'ється зниженням попиту і пропозиції валюти на ринку з боку компаній. У той же час зростає попит на валюту з боку населення, для відпочинку за кордоном, і пропозиції готівкової валюти, необхідної для відпусток всередині країни", - повідомив аналітик Андрій Шевчишин, передає "Новое время".

Крім того, негативним чинником для національної валюти є високі ціни на енергоносії. За його словами, це буде відбиватися зростанням собівартості продукції і критичного імпорту.

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Шевчишин зазначає, що в зв'язку з цим середній курс продажу євро в червні може коливатися в межах 30,40-31,50 грн/€.

Раніше OBOZREVATEL писав, що у гривні є шанси зміцнитися до позначки в 24 грн/$ .

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Тема
Курс валют
Особа
Андрій Шевчишин
Місце
Україна
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