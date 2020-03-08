В Україні різко зросла незаконна вирубка лісу: тривожні цифри

Обсяги незаконної вирубки лісу в Україні за 2019 рік зросли майже в сім разів - до 118 тис. кубометрів з 17,7 тис. кубометрів роком раніше.

Про це розповів глава Держлісагентства Андрій Заблоцький, повідомляє "5 канал". За його словами, незаконна вирубка зросла до критичного показника, а загальний збиток державі склав 814 млн грн.

Заблоцький розповів, що найбільше незаконних вирубок зафіксовано в Харківській області, де минулого року Держлісагентство виявило збитків на суму 51,7 млн грн, у Херсонській - 16,9 млн грн і Житомирській - 5 млн грн.

При цьому він відзначив тенденцію до збільшення площі лісів. За його словами, в 2019 році ліс відновлено на площі 42 тис. га, а нові ліси створені на 2,2 га.

Згідно зі звітом Держлісагентства, обсяги відновлення лісів за останні п'ять років склали 201,5 тис. га, що на 6% більше, ніж площа суцільних зрубів (190,7 тис. га).

"Таким чином, за останні 5 років лісівники висадили понад мільярд нових дерев", - йдеться в звіті.

Крім того, за 2019 рік підприємства заготовили 15,6 млн кубометрів деревини, що на 5,7% менше порівняно з 2018 роком - це пов'язано з низьким попитом на внутрішньому ринку.

Загальний обсяг реалізації лісу-кругляка на внутрішньому ринку в 2019 році склав 13 млн кубометрів на загальну суму 11,7 млрд грн, що порівняно з попереднім роком, відповідно, на 1,3 млн кубометрів і на 1,5 млрд грн менше.

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