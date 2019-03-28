В Україні різко знизили тариф на газ: хто буде платити менше

НАК "Нафтогаз України" знизив на квітень ціни на природний газ, що відпускається промисловим споживачам, на 19,1-23,6%, або на 1698-2312,4 гривні/тис. куб. м.

Залежно від умов споживання та оплати, газ відпускатиметься за вартістю до 7188,00-7479,60 гривні/тис. куб. м (із урахуванням податку на додану вартість), йдеться на сайті національної акціонерної компанії.

Зокрема, вартість газу для промислових споживачів, які споживають від 50 тис. куб. м на місяць, за умови відсутності заборгованості і на умовах передоплати, встановлена на рівні 7188 гривень/тис. куб. м, а на умовах оплати за фактом поставки – 7479,6 гривні/тис. куб. м.

Для промислових споживачів, які споживають до 50 куб. м на місяць включно, ціна становитиме 7479,6 гривні/тис. куб. м.

Водночас вартість газу для населення з урахуванням доставки, його розподілу і ПДВ буде становити 8550 гривень/тис. куб. м. Це на 19% або на 1361 гривню/тис. куб. м вище, ніж умови для промисловості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 січня Кабмін прийняв рішення зменшити норми споживання газу для громадян без лічильника до 3,29 кубометра на людину. Таке рішення прийняли після того, як облгази через суд повернули норми споживання, які утричі вищі за попередні.

Раніше в Національній комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) заявили, що нові платіжки за газ, які отримали українці в січні, розраховані законно і споживачі можуть здійснювати оплату за ними.

Нагадаємо: в "Нафтогазі" повідомили, що через скасування судом норм споживання газу, українці, у яких не встановлений газовий лічильник, отримали завищені платіжки за газ. Для вирішення цієї ситуації закликали громадян скаржитися на урядову гарячу лінію.

Через донарахування зайвих обсягів газу споживачам, у НКРЕКП запропонували провести позапланову перевірку 20 облгазів. Компаніям загрожує штраф у розмірі 850 тис. гривень.

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