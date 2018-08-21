В Україні різко скоротили субсидії на комуналку

В Україні загальна сума субсидій, призначених для компенсації витрат сімей на оплату житлово-комунальних послуг, у січні-липні 2018 року склала 734 млн гривень.

Це в 4,2 рази або на 2,3 млрд гривень нижче за показники аналогічного періоду минулого року, свідчать дані Державної служби статистики.

Всього з початку 2018 року субсидії отримали 2,7 млн домогосподарств, що на 55% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Середній розмір субсидії для компенсації витрат на оплату послуг ЖКГ на одну сім'ю в липні склав 103,9 гривень, скоротившись на 28,8% в порівнянні з липнем 2017 року.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні кардинально урізали субсидії, та писав про те, як на українцях позначаться нові соціальні нормативи і чому уряд переглянув програму субсидій.

OBOZREVATEL також розрахував, скільки заплатять за комуналку пенсіонер та українець із середньою зарплатою та субсидією.