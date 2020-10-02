В Україні різко подорожчають товари, бензин і комуналка в 2021 році

В Україні в зв'язку з ростом курсу долара в 2021 році відбудеться тотальне подорожчання і підвищення цін практично на всі товари.

"Найсильніше в наступному році подорожчають комунальні послуги. І вони ж, у свою чергу, є одним з основних драйверів для зростання цін на інші товари", – повідомив директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко в коментарі UBR.

Згідно з прогнозами аналітиків, відбудеться наступне зростання цін:

електроніка подорожчає орієнтовно на 6%.

продукти харчування зростуть в середньому на 7%

комунальні послуги за рік подорожчають в середньому на 15%

одяг і взуття піднімуться в ціні на 6%

Крім того, зростання курсу долара безпосередньо виливається в подорожчання палива. У свою чергу подорожчання бензину також вплине на кінцеві цінники в магазинах.

"На бензини ціна може зрости на 1,9 грн/літр, а на дизель – на 1,35 грн/літр. Якою мірою оператори ринку реалізують ці передумови – сказати важко. Але, однозначно, ціни підростуть", – зазначив експерт паливного ринку Леонід Косянчук.

Курс долара буде головним фактором в ціноутворенні на первинному ринку нерухомості. Багато компаній-забудовників вже зараз закладають курс в 30-31 грн/$.

Експерти вважають, що в цілому в 2021 році варто очікувати, що ЖК підвищеної комфортності можуть вирости в ціні в середньому на 15-20%. В інших же сегментах зростання не перевищить 10-12%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з початку 2020 року ціни на товари і послуги в Україні в середньому зросли на 1,5%. Однак на окремі види продуктів вони підвищилися в 1,5-2 рази.