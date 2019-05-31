В Україні різко подорожчав газ: що трапилося

В Україні ціна на скраплений природний газ за останній тиждень зросла на 30% або на 5,5 тисяч гривень за тонну.

Зокрема газ українських виробників у середньому продається по 24,4 тисячі гривень за тонну, свідчать дані Української енергетичної біржі.

Дана вартість скрапленого природного газу є рекордною у 2019 році. Востаннє ресурс так дорого коштував у листопаді 2018 року.

Комерційний директор АТ "Укргазвидобування" Сергій Федоренко зазначив, що причиною різкого зростання ціни є введення Росією обмежень на поставку нафтопродуктів в Україну.

"Причиною стали очікування учасників ринку, що терміни поставки імпортного ресурсу з РФ та Казахстану можуть бути зміщені через введення з 1 червня зі сторони Росії ліцензій на постачання нафтопродуктів та газу на територію України, які виробляються російськими заводами або проходять транзитом через її територію", — пише він у Facebook.

За його словами, найближчим часом можливе зростання вартості газу у роздробі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 травня найбільші постачальники дизельного палива і скрапленого газу в Україну "Роснефть" і "Лукойл" почали процедуру отримання дозволів на експорт нафтопродуктів у країну.

З відповідною ініціативою, згідно з постановою російського уряду, вони звернулися до Міністерства економіки РФ.

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