ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
СвітСпорт

/Новини економіки

В Україні різко подорожчав газ: що трапилося

1.9тЧитати матеріал російською

В Україні ціна на скраплений природний газ за останній тиждень зросла на 30% або на 5,5 тисяч гривень за тонну.

Зокрема газ українських виробників у середньому продається по 24,4 тисячі гривень за тонну, свідчать дані Української енергетичної біржі.

Дана вартість скрапленого природного газу є рекордною у 2019 році. Востаннє ресурс так дорого коштував у листопаді 2018 року.

Новини
Що буде з цінами на бензин в Україні: опублікований прогноз до початку літа

Комерційний директор АТ "Укргазвидобування" Сергій Федоренко зазначив, що причиною різкого зростання ціни є введення Росією обмежень на поставку нафтопродуктів в Україну.

"Причиною стали очікування учасників ринку, що терміни поставки імпортного ресурсу з РФ та Казахстану можуть бути зміщені через введення з 1 червня зі сторони Росії ліцензій на постачання нафтопродуктів та газу на територію України, які виробляються російськими заводами або проходять транзитом через її територію", — пише він у Facebook.

За його словами, найближчим часом можливе зростання вартості газу у роздробі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 травня найбільші постачальники дизельного палива і скрапленого газу в Україну "Роснефть" і "Лукойл" почали процедуру отримання дозволів на експорт нафтопродуктів у країну.

З відповідною ініціативою, згідно з постановою російського уряду, вони звернулися до Міністерства економіки РФ.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Місце
Україна
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
1
6
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Новиков Александр
Новиков Александр
В Украине резко подорожал газ: что же произошло а что в укре уже успели забыть про санкции к России??? напомню -это ответка на ваши потуги насолить России!!!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Golan Sim
Golan Sim
Уже ни для кого не секрет, что вина за развязывание ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ лежит на ПРЕСТУПНОМ МАЙДАНОВСКОМ РЕЖИМЕ. Народ УКРАИНЫ видит, что РОСТ ЦЕН И КОММУНАЛЬНЫХ ТАРИФОВ, ОБЕСЦЕНИВАНИЕ ГРИВНЫ, ПРАВОВОЙ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОИЗВОЛ ПРИКОРМЛЕННЫХ ОЛИГАРХАМИ НАЦИСТОВ направлен на то, чтобы УНИЗИТЬ и ПОРАБОТИТЬ УКРАИНСКИЙ НАРОД и увеличить число СМЕРТЕЙ И СТРАДАНИЙ на его земле.. У кого-то другое мнение?
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
И что ж вам все Россия то виновата??? Украинский пан президент пять лет рассказывал, что он де порвал все связи с Россией, и что российский газ Украина не закупает, и прекрасно без него обходится.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

op-