В Україні різко подешевшає газ: хто заплатить менше

НАК "Нафтогаз України" в квітні знизить ціну на природний газ, що відпускається промисловим споживачам, до 7,2 тис. грн за 1 тис. куб. м (з урахуванням податку на додану вартість).

Це на 16% менше ціни на газ, що відпускається за спеціальними зобов'язаннями для потреб населення і теплокомуненерго, йдеться на сайті національної акціонерної компанії.

Вказана вартість актуальна для споживачів, які закуповують газ у обсязі понад 50 тис. куб. м в місяць, на умовах передоплати і при відсутності боргів перед компанією.

Цінові пропозиції на природний газ, які будуть діяти з 1 квітня 2019 року, для промислових споживачів, які працюють на умовах оплати протягом або після періоду поставки, "Нафтогаз" додатково оприлюднить до кінця місяця з урахуванням ринкової кон'юнктури.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 січня Кабмін прийняв рішення зменшити норми споживання газу для громадян без лічильника до 3,29 кубометра на людину. Таке рішення було прийнято після того, як облгази через суд повернули норми споживання, які утричі вищі за попередні.

Раніше в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) заявили, що нові платіжки за газ, які отримали українці в січні, розраховані законно і споживачі можуть здійснювати оплату за ними.

Нагадаємо, у "Нафтогазі" повідомили, що через скасування судом норм споживання газу, українці, у яких не встановлено газового лічильника, отримали завищені платіжки за газ. Для вирішення цієї ситуації закликали громадян скаржитися на урядову гарячу лінію.

Через донарахування зайвих обсягів газу споживачам, в НКРЕКП запропонували провести позапланову перевірку 20 облгазів. Компаніям загрожує штраф в розмірі 850 тис. гривень.

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