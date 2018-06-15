В Україні різко підвищують ціни на алкоголь: скільки коштуватиме пляшка вина, горілки та віскі

В Україні вже за кілька місяців зростуть мінімальні ціни на алкоголь. Офіційно продавати спиртні напої за цінами нижче не мають права. Таке підвищення з одного боку дозволить забезпечити рентабельність, а з іншого - вивести частину ринку з тіні, впевнені в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі.

OBOZREVATEL з'ясував, як подорожчає алкоголь для українців у 2018-му.

Як і навіщо підвищують ціни

Мінімальні ціни на алкоголь в Україні перераховували ще у вересні минулого року. З цього моменту збільшили ставки акцизного податку (наприклад, на коньяк ставка зросла на 20%), подорожчав спирт, тара, виросли зарплати. Наявні ціни, впевнені в МЕРТ, застаріли і їх пора підвищувати.

"Розмір мінімальних цін не відповідає реальним витратам суб'єктів господарювання на виробництво і на реалізацію алкогольних напоїв та потребує коригування", - йдеться у пояснювальній записці до документа. Згідно з даними виробників алкоголю, якщо в минулому році рентабельність виробництва пляшки горілки 0,5 л була на рівні 3,75%, то зараз - всього 0,2%.

У минулому році торгова націнка на пляшку, як заявляють учасники алкогольного ринку, становила 18,36 грн, зараз - 17,4 грн. У зв'язку з цим спільними зусиллями чиновники та профільні асоціації визначили нові мінімальні ціни.

Наприклад, якщо зараз мінімальна ціна на пляшку горілки - 79,55 грн, то після перегляду вона складе вже 89,4 грн. В середньому горілка подорожчає на 12,4-19,6%, коньяк - на 6,6-9,5%, а вино - на 4,5-13,5%.

Доти, доки мінімальні ціни не відповідають реальним витратам, пояснюють в уряді, "тіньовий ринок" процвітатиме. Так, ціни на нелегальний алкоголь залишаються на рівні мінімальних, а тим, хто виробляє спиртні напої законно, доводиться їх підвищувати, щоб не працювати на збиток. Українці, вибираючи між дешевою незаконною і дорожчою, але легальною горілкою, перевагу надають першому варіанту. У ситуації, коли мінімальні ціни відповідатимуть економічно обґрунтованим, легальні виробники отримають можливість на рівних конкурувати з "сірим ринком".

До слова, представники профільних асоціацій ідею підвищення цін підтримують. За їхніми оцінками, таке нововведення, з урахуванням зростанням доходів, на попит істотно не вплине. Більше того, таке рішення не торкнеться продуктів, які і зараз коштують більше за мінімальні ціни.

"Прийняття та реалізація проекту постанови забезпечить приведення розміру мінімальних цін на алкогольні напої у відповідність до норм законодавства, зокрема Податкового кодексу, Закону "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"; захистить споживачів від контрафактної та сурогатної продукції і призведе до зменшення частки тіньової економіки", - впевнені у МЕРТ.

Наступний крок - підвищення цін на сигарети

Вже незабаром українцям з шкідливими звичками доведеться більше витрачати не тільки на алкоголь, але й на сигарети. Пачка в цьому році у середньому може подорожчати до 4-5 грн, згідно з підрахунками OBOZREVATEL. У той же час в Українському інституті контролю тютюну озвучують прогноз - плюс шість гривень до кожної пачки.

Зростання цін пов'язане з підвищенням рівня акцизів до європейських стандартів. Точно спрогнозувати, як будуть змінюватися ціни, складно, враховуючи, що на вартість пачки впливають не тільки акцизи. Однак, якщо взяти до уваги, що різких курсових стрибків не буде, то пачка через сім років буде продаватися вже по 90-100 грн.

До слова, дорогі цигарки додатково оподатковуються адвалорним (встановлюється у відсотках від виробленого товару) акцизом. На даний момент це 12%, в той же час у країнах ЄС мінімальна ставка адвалорного акцизу становить більше 21%.

Тільки за рахунок курців у цьому році бюджет додатково збере 11,7 млрд грн. При цьому варто враховувати, що з кожним роком кількість проданих пачок буде знижуватися, а надходження до бюджету через зростання цін - збільшуватися.

У той же час підвищення мінімальних цін на алкоголь принесе близько 7,8 млрд грн до бюджету і ще близько 224 млн грн додатково зібраних податків на прибуток підприємств щорічно. До слова, нові ціни на алкоголь торкнуться 105 тис. підприємств