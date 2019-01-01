В Україні різко підвищили ряд штрафів: кого і як покарають

В Україні з 1 січня 2019 року, значно підвищили штрафи для роботодавців. Наприклад, якщо в 2018-му за неоформленого співробітника платили 111 тис. 690 грн, в цьому році розмір санкцій збільшиться до 125 тис. 190 грн.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Так, штрафи прив'язані до розміру мінімалки. Відповідно, після їх зростання більше доведеться платити за порушення Кодексу законів про працю.

Якщо не оплачувати додаткову роботу: ввечері, на вихідних, роботодавець в 2018 році ризикує заплатити штраф в розмірі 32 тис. 230 грн, а в 2019-м – 41 тис. 730 грн. За затримку заробітної плати в 2018 році передбачено покарання у розмірі 11 тис. 169 грн, а в 2019-м – 12 тис. 519 грн.

Штрафи в Україні сьогодні

Відзначимо, головна причина, по якій роботодавці відмовляються оформляти співробітників, – спроба заощадити на податках. При "білій" зарплаті в 15 тис. грн необхідно заплатити 6,2 тис. грн державі. Ці гроші йдуть на пенсії, ремонт доріг, зарплати бюджетників, армію і т. д.

Як показують дані ДФС, багато роботодавців відмовляються оформляти співробітника і таким чином економлять на зарплатах. Причому це не завжди ті підприємства, які дійсно не можуть заплатити. Згідно з інформацією Міністерства соцполітики, 84 тисячі керівників офіційно встановили собі мінімальну зарплату. А решта, швидше за все, просто отримує в конверті. При цьому середня зарплата в 75% підприємств – менше 4 тисяч гривень.

Нагадаємо, як раніше писав OBOZREVATEL, Верховна Рада України прийняла рішення з 1 липня 2019 року ще на 9% підвищити акциз на сигарети. Також до 2022 року продовжили пільгу на ввезення електрокаров- звільнили від сплати ПДВ і акцизів. Крім того, поміняли правила для посилок.

Стягнення ПДВ проводитимуть з ввезених в Україну товарів, вартість яких перевищує еквівалент € 100. Операторів поштового зв'язку та експрес-перевізників пропонують визнати податковими агентами. Цю норму будуть вводити з перехідним періодом: з 1 січня по 30 червня 2019 року – для товарів сумарною вартістю в еквіваленті понад € 150, після закінчення цього терміну – € 100.