В Україні рекордно подорожчав популярний продукт: коли чекати падіння цін

В Україні через зливи на Закарпатті ціни на помідори зросли в три рази в порівнянні з минулим роком.

"Навіть на півдні ціни на помідор-сливку рекордно високі – 18 грн/кг. Таких цін у липні ніколи не було на ґрунтовий помідор", – заявила керівниця департаменту "Маркетинг-Аналітика" Оптового ринку "Шувар" Тетяна Гетьман в коментарі "Сегодня".

За її словами, на вартості томатів позначилося скорочення виробничих площ відкритого грунту на півдні.

"Протягом останніх чотирьох років переробні підприємства постійно скорочували попит на помідори відкритого ґрунту. Відповідно, фермери скорочували виробничі площі", – зазначила Гетьман.

Крім того, на урожай і якість помідорів негативно вплинули дощі і температурні перепади. Наситити ринок тепличним томатом також не вийшло.

Традиційно на початку серпня ціни на помідори знижуються. Однак експерт попередила, що не варто очікувати великого здешевлення.

"У цей період рік тому помідори вже коштували близько 7-8 грн/кг. Ми очікуємо зниження ціни, але порівняно з минулим роком вона буде все ж вищою", – резюмувала Гетьман.

через зливи на Закарпатті ціни на помідори зросли в три рази

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні незабаром вартість ранніх овочів піде на спад через збільшення пропозиції вітчизняної продукції.

"Поки за деякими позиціями присутній імпорт, але майже весь імпорт із ранньої продукції витіснить вітчизняне виробництво... До того ж у цьому сезоні посадили більше ранніх овочів, ніж у попередні роки", – повідомила представниця оптового ринку "Шувар" Тетяна Гетьман.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!