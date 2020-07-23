Бердичівський Палац культури провів тендер через систему ProZorro на закупівлю двох поліетиленових пакетів із логотипом автомобільної компанії BMW.

Як зазначено на сайті в умовах тендеру, сума закупівель становила 8 гривень. По 4 гривні за один пакет.

Тендер на купівлю пакетів BMW ProZorro

Тендер на купівлю пакетів BMW ProZorro

У "торгах" брала участь одна підприємниця, яка і стала переможницею.

Тендер на купівлю пакетів BMW ProZorro

У коментарях "Бабелю" в будинку культури заявили, що на онлайн-майданчику опублікували "звіт про закупівлю без застосування закупівельних майданчиків", згідно з правилами ProZorro і законом України.

Офіційної мінімальної суми не існує, але ProZorro рекомендує проводити в системі закупівлі з очікуваною вартістю від 3 тисяч гривень.

Крім того, закупівлі бувають допорогові та надпорогові. Допороговими закупівлями вважаються ті, вартість об'єкта яких (за умови що це товар) не більше 200 тыс. грн, а для робіт та послуг максимум – 1,5 млн грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Укрзалізниця" влипла в скандал через тендер на поставлення харчування в поїздах "Інтерсіті".