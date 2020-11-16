В Україні подорожчають солодощі: коли і на скільки

В Україні до кінця місяця на 10% подорожчають солодощі. Першочергово, це зачепить соціальну кондитерку – галетне, затяжне, цукрове печиво та крекери.

Про це сказано в сюжеті телеканалу "Україна 24". Причиною стало різке подорожчання складників продукції. Тільки з початку 2020 року ціни на борошно, олію та цукор виросли майже вполовину.

"Виробники кажуть – лише за останній місяць їхні втрати становили 40 млн гривень. Тож, за їхніми словами, не матимуть іншого виходу, як переглянути ціни на продукцію. Насамперед це зачепить соціальну кондитерку – галетне, затяжне, цукрове печиво та крекери. Оскільки, борошно займає велику частку в їхній собівартості", – сказано у відеосюжеті.

На думку економіста Олега Пендзина, частина солодощів взагалі зникне з ринку. Виробники відмовляться від їхнього виробництва, оскільки окрім подорожчання складників ще й фіксується зниження купівельної спроможності населення.

"Через величезний неврожай у Європі та серйозні проблеми на американському ринку ціни пішли вгору на 15-20%. Окрім цього ми дійсно маємо невеликий урожай цукрового буряку, який очевидно призведе до збільшення собівартості того цукру, у якого починається новий маркетинговий рік з листопада місяця. Попри це, наразі ми маємо тенденцію до падіння платоспроможності населення. І нашим виробникам треба буде абсолютно чітко вибирати – виробляти продукцію і не продавати її чи просто чекати, поки люди стануть багатшими", – пояснив експерт.

За словами президент Асоціації виробників кондитерської галузі Олександра Балдинюка, зростання цін на основні складники продукції почалося ще влітку.

"У вересні ми маємо падіння обсягів виробництва на 12% – 8,5 тисяч тон. Через зростання цін та падіння споживання українські кондитери недовироблять продукції на 800 млн гривень. Це призведе до втрати тисячі робочих місць. Збитків зазнають і суміжні галузі, оскільки кондитери не зможуть викупити певну кількість борошна, цукру, жирів і тд.", – підсумував він.

Нагадаємо, Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства спрогнозувало зростання інфляції на початку 2021 року, що спричинить зростання цін на продукти й товари.

Як повідомляв OBOZREVATEL, хліб в Україні може подорожчати на 8-10%. Передусім зростання цін вплине на "соціальний" сегмент борошняних виробів.

З початку 2020 року ціни на товари та послуги в Україні на окремі види продуктів піднялися в 1,5-2 рази.