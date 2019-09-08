Продукти в Україні подорожчають: озвучено прогноз до кінця року

В Україні до кінця 2019 року зростуть ціни на основні продукти харчування – молоко, м'ясо, хліб, овочі.

Про темпи інфляції в країні розповів в ефірі ObozTV глава Національної ради економічного розвитку Олексій Дорошенко.

За словами експерта, інфляція з вересня буде рости, проте подорожчання продуктів не буде істотним, оскільки "далі дорожчати вже нема куди".

"Молочна продукція буде дорожчати до кінця року в середньому на 4% порівняно з сьогоднішнім днем. Білий і чорний хліб подорожчає відсотків на 6. Вони будуть одним з лідерів подорожчання", – повідомив він.

"М'ясо зростає цього року досить маленькими темпами. Лише на 1% зросло через те, що попит невеликий. Незважаючи на те, що номінально ми отримуємо все більше і більше, за фактом не можемо собі дозволити м'ясо. Це стримує попит, і м'ясо подорожчає на 1,5-2% до кінця року при споживчій інфляції 3-3,5% з вересня по грудень", – спрогнозував Дорошенко.

При цьому економіст зазначив, що найбільш складно в Україні прогнозувати ціни на овочі.

"У грудні цього року ми побачимо ціну нижче, ніж була в квітні. У квітні ми бачили максимум цін, які тільки можливі. Ми бачили ціни на цибулю, на капусту 33-40 грн. Зараз ми їх купуємо по 8-10 грн в опті або кілька кілограмів на ринку. Ми будемо бачити подорожчання не таке істотне наприкінці року, можливо, гривень по 15 будемо купувати", – сказав він.

Дорошенко також додав, що українці за статистикою витрачають на продукти 40-50% своїх доходів.

shoppingpl.com

Як писав OBOZREVATEL, цього літа ціни на овочі та фрукти в Україні істотно зросли порівняно з минулим роком.

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