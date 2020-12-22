В Україні подорожчає проїзд у маршрутках після локдауну: де і на скільки

В Україні після січневого локдауну (з 8-го до 24 січня 2021 року) перевізники підвищать ціну на проїзд у маршрутках та автобусах.

Як сказано в сюжеті ТСН, причиною стали збитки галузі внаслідок запровадження карантину. Самі ж перевізники кажуть, що спочатку сподівалися на підтримку держави, оскільки підприємцям її надали, але нічого не отримали і вимушені піднімати вартість проїзду.

Подорожчання зачепить не лише Київ, а й інші міста України. За даними Держстату, за 10 місяців 2020 року загальний пасажиропотік упав на половину. Так, можна стверджувати, що перевізники недоотримали щонайменше 50% прибутку.

"Пасажиропотік просів, посилилися умови роботи. Тільки сидячі місця. І все одно перевізники возять. Різні компанії по-різному піднімуть, залежно від маршруту, залежно від завантаження", – розповів експерт з питань транспорту В'ячеслав Коновалов.

Наразі ціни на короткі маршрути у Києві зросли з 5 до 6 гривень. Перевізники вже почали обговорення, щоб після локдауну ціну в Києві підняти до 10-12 гривень.

За прогнозами експертів, орієнтовно це станеться в лютому-березні. А щоб люди не пересіли з маршруток на метро, тролейбуси, трамваї і великі міські автобуси, у Києві перевізники зараз оптимізують маршрути.

"Неминучим є підвищення вартості проїзду в міському транспорті й в Хмельницькому. Де, до речі, зараз ціни одні з найнижчих в Україні. Зараз проїзд у міському тролейбусі коштує 3 із половиною гривні, в міському автобусі вдень – 5 гривень, після 20:00 – 6 гривень", – відзначає видання.

Заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук пояснив, що ціни змушені підняти до 9-10 грн. Це є умовою перевізників.

"Звичайно міська рада не буде розглядати аж таке сильне здорожчання і ми розглядаємо всі розрахунки. І будемо ухвалювати рішення щодо збільшення вартості проїзду в пасажирському транспорті в лютому", – пояснив він.

Також відомо, що проїзд подорожчає і в Житомирі: маршрутка зараз коштує, як у Києві, 8 грн, буде 9, а електротранспорт буде 7 грн. Зазначається, що таке рішення можуть ухвалити уже з 1 січня 20201 року.

Нагадаємо, після введення локдауну в Україні рух міського, внутрішньообласного й міжміського транспорту обмежувати не будуть.

Як повідомляв OBOZREVATEL, директор "Трансгруп" Володимир Назаренко попередив, що ціни щодо конкретних маршрутів перевізники затверджуватимуть після завершення січневого локдауну. У Києві вартість проїзду в маршрутках може зрости до 12 гривень.

Не чекаючи 2021 року, деякі перевізники уже підвищили ціни на популярних маршрутах.